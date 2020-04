08-04-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Noord

Diefstal met geweld in Appingedam, politie zoekt getuigen

Appingedam - Dinsdagmiddag 7 april 2020 tussen 16.45 & 17.00 uur heeft in Appingedam, omgeving Nicolaas Westendorpstraat, een diefstal met geweld plaatsgevonden.

Er is sprake geweest van twee daders, ieder gewapend met een mes. Twee personen hebben aangifte gedaan, een derde persoon was getuige.





Van de twee daders is het volgende bekend:



Persoon 1

Man, donkere huidskleur

Circa 180 cm, 17-19 jaar, licht gezet,

zwart kort (kroes) haar, Zwart Nike Tech vest.



Persoon 2

Man, blank/mogelijk licht getint

Circa 175 cm, circa 17 jaar, dun postuur, Zwarte Stone Island jas met capuchon.

Beide daders zijn na de diefstal weggerend via de Graaf Edzardstraat of Rengersstraat in de richting van de Georg van Saksenlaan.

Eén van de daders heeft een gele plastic Jumbo boodschappentas met inhoud van één van de aangevers afgepakt en meegenomen. De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze zaak? Bel dan met de de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.Zaaknummer betreft2020087942 / Tweede registratie 2020087973