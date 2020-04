08-04-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Celstraf voor 'Corona-spuger' uit Ten Post

Ten boer - Vorige week, dinsdag 31 maart, heeft er op de Verlaatweg in Ten Boer een eenzijdig verkeersongeval plaats gevonden.

De 41-jarige inzittende, uit de gemeente Groningen, is door de politie en brandweerlieden uit de auto gehaald. De verdachte verzette zich daarbij hevig. Hij probeerde de hulpdiensten te bespugen en dreigde met Corona.



Politieagenten hebben hem toen een spuugmasker omgedaan. De man is aangehouden vanwege gevaar/hinder op de weg, rijden onder invloed, bedreiging en poging zware mishandeling.





De man heeft tot vandaag, woensdag 8 april, vast gezeten en is vandaag op zitting geweest bij de rechtbank. De man heeft via snelrecht een straf gekregen van 10 weken hechtenis waarvan 5 voorwaardelijk.