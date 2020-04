08-04-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Auto in lichterlaaie bij Station Winschoten

Winschoten - Op de Stationsweg in Winschoten is woensdagavond een auto in brand gevlogen.

De brandweer werd omstreeks 21:05 uur opgeroepen voor de autobrand. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het voertuig. De oorzaak van de autobrand is onbekend. De auto zal worden afgesleept door een bergingsbedrijf.