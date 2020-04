08-04-2020, Melarno Kraan & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Forse uitslaande woningbrand in Nieuw Beerta (Video)

Nieuw Beerta - De brandweer werd woensdagavond omstreeks twintig over negen gealarmeerd voor een uitslaande woningbrand aan de Schoolstraat in Nieuw Beerta.

Kort na de melding werd er door de brandweer opgeschaald naar middelbrand en kwamen meerdere tankautospuiten en overige brandweerwagens ter plaatse om assistentie te verlenen bij de brand. Ook een grootwatertransport uit Hoogezand kwam ter plaatse om de brandweerlieden bij de brand van voldoende bluswater te kunnen voorzien. Brandweerlieden zijn druk bezig om de brand te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij, heeft u last van de rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend, dit zal op een later tijdstip moeten worden uitgezocht. Eén persoon is bij de brand gewond geraakt en is met vermoedelijk rookinhalatie overgebracht naar een ziekenhuis. De brandweer zal nog enige tijd bezig zijn met het nablussen van de brand. De politie zal waarschijnlijk morgen onderzoek gaan doen naar de oorzaak van de brand.