08-04-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scooter in lichterlaaie, vermoedelijk brandstichting

Groningen - In de bosjes nabij de Haydenlaan is woensdagavond rond 22:20 uur een scooter uitgebrand.

De Groninger brandweer had de brand snel onder controle en heeft de scooter afgeblust. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de scooter en onderzocht ook de oorzaak van de brand. Er bestaat een vermoeden dat er brandstichting in het spel is.