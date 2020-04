08-04-2020, Martin Nuver 112Gr.

Auto rijdt Eemskanaal in bij Lageland (Video)

Lageland - Een automobilist is woensdagavond met zijn auto in het Eemskanaal nabij Lageland beland.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. De hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve een ambulance en de politie werden ook de duikers en een grote hulpverleningswagen van de brandweer opgeroepen. Zegt Oogtv.nl Eenmaal ter plaatse hebben de duikers de autobestuurder op het droge geholpen. Het slachtoffer werd vervolgens gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het is onbekend of hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Duikers hebben de auto en de omgeving van het vehikel onderzocht op mogelijk eventuele andere inzittenden. Dit bleek niet het geval. De auto is door de brandweer uit het water gehaald.