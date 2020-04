09-04-2020, 112Groningen.nl & Politie Westerkwartier

Getuigen gezocht van woninginbraak in Lutjegast

Lutjegast - Op woensdagavond 8 april 2020, werd omstreeks 19:40 uur, een melding gedaan van een woninginbraak aan de Eibersburen te Lutjegast.

Hierbij zijn drie mannen overlopen, die erg veel haast hadden om weg te komen. Zij zijn vertrokken in de richting van Gaarkeuken, in een zilvergrijze of beige personenauto. Mogelijk betrof dit een Volvo V40. Deze auto veroorzaakte tijdens de vlucht ook nog bijna een aanrijding met een wielrenner. De auto verdween daarna in de richting van Sebaldeburen.





Uiteraard is de politie achter camerabeelden aangegaan, maar doet hierbij de oproep of er nog meer getuigen zijn die mogelijk beeldmateriaal voor de politie hebben.





Ook wanneer u geen beeldmateriaal heeft, maar andere informatie over de inbraak, de auto en/of de inzittenden, is dit zeer welkom.



Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze zaak, bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.