09-04-2020, Reclame/ advertorial / advertentie

Uitvaartverzekering in geld

Groningen - Een uitvaartverzekering is ontzettend belangrijk. Met zo’n verzekering spaart u tijdens uw leven eigenlijk alvast voor de kosten die gepaard gaan met uw uitvaart.

Dit lijkt misschien wat cru, maar in principe ontlast u uw naasten hier juist mee. U zorgt er namelijk voor dat zij niet voor alle kosten opdraaien, want zij kunnen in dat geval een beroep doen op uw uitvaartverzekering. Wanneer u een uitvaartverzekering afsluit, kunt u kiezen uit drie vormen: een uitkering in geld en een uitkering in natura of een combinatie hiervan. In deze tekst vertellen wij u alles wat u moet weten over een uitkering in geld.





U krijgt geld uitgekeerd voor een uitvaart



De naam doet het natuurlijk al enigszins vermoeden, maar bij een uitvaartverzekering in geld krijgen nabestaanden na overlijden een geldbedrag uitgekeerd. Dit geldbedrag wordt vrijgemaakt door de verzekeraar waarbij de uitvaartverzekering is afgesloten. Het gaat in dit geval om het bedrag dat een overleden persoon verzekerd heeft om zijn of haar uitvaart mee te regelen. Nabestaanden krijgen de beschikking over dit geld voor het regelen van de uitvaart. Zij draaien in dat geval alleen nog op voor de kosten van een begrafenis of crematie.





Dankzij een geld uitvaartverzekering kunt u dus zelf invulling geven aan de uitvaart. Bij een uitkering in natura is dit niet het geval. Nee, want dan krijgt u namelijk geen geldbedrag uitgekeerd. Bij een uitkering in natura wordt de begrafenis namelijk geregeld door de verzekeraar. In dit geval bent u verzekerd voor de producten en diensten van een uitvaart.





Hoe zit het met de belasting?



Aangezien u bij een uitvaartverzekering in geld kapitaal uitgekeerd krijgt, denkt u mogelijk dat u hier belasting over moet betalen. Er komt immers ineens een groot geldbedrag beschikbaar dat aan de nabestaanden wordt geschonken. Dit kan inderdaad, maar in veel gevallen valt een uitvaartverzekering in geld onder de vrijstellingsregeling. Dit jaar is het bedrag voor een kapitaal uitvaartverzekering vastgesteld op 7232 euro. Keert uw uitvaartverzekering maximaal dit bedrag uit indien u overlijdt? Dan valt het gehele bedrag onder de vrijstelling. U hoeft de verzekering in dat geval ook niet aan te geven op uw aangifte. Indien een uitvaartverzekering een hoger bedrag uitkeert dan de vrijstelling moet de totale waarde van het verzekerde bedrag wel opgegeven worden in de aangifte.





Maak altijd een vergelijking voordat u een verzekering afsluit



Zoals we eerder in deze tekst al aangaven, kunt u bij een uitvaartverzekering kiezen uit drie verschillende vormen. Daarbij komt dat u de verzekering bij verschillende verzekeraars af kunt sluiten. Neem daarom de tijd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Het zou immers zonde zijn wanneer later blijkt dat u toch niet de beste keuze heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan om altijd een vergelijking te maken voordat u een uitvaartverzekering afsluit. Kijk bij een vergelijking niet alleen naar de prijs, maar richt u ook tot de inhoud van de verzekering. Zodoende weet u zeker dat u straks kiest voor de uitvaartverzekering die het beste bij u past!