09-04-2020, RIVM Twitter bron

Dodental stijgt met 148, wel minder ziekenhuisopnames

Landelijk - Vandaag zijn er 237 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 148 personen als overleden gemeld.

Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

Volgens het RIVM is het aantal corona-gerelateerde ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente Groningen voor de derde dag op rij gelijk gebleven.Ook donderdagmiddag zijn veertien inwoners uit de gemeente opgenomen in een ziekenhuis wegens een besmetting met het coronavirus.