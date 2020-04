09-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Kom niet naar afvalbrengstation

Groningen - De gemeente Groningen roept mensen donderdagmiddag op om niet naar het afvalbrengstation te komen. Het is erg druk bij de stations.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen staat er een lange file bij de locatie aan de Duinkerkenstraat. “De wachttijden om afval af te leveren zijn opgelopen tot twee uren. We roepen daarom mensen op om niet langs te komen en hun bezoek uit te stellen naar een moment als het weer rustiger is.” De gemeente geeft daarbij aan dat de afvalbrengstations komend Paasweekend gesloten zijn.

In de gemeente Groningen bevinden zich afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat, aan de Electronstraat in Vinkhuizen en aan de Van Maerlantlaan in Haren.