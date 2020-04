09-04-2020, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl & Jelte Haumersen

Botsing op kruising in Leek; auto tot stilstand boven sloot

Tolbert - Donderdagmiddag is een automobilist met zijn auto boven een sloot tot stilstand gekomen na een botsing op de kruising Oldebertweg met de Bousemalaan.

De bestuurder van de rode auto kon vermoedelijk niet op tijd remmen nadat de voertuigen voor hem moesten stoppen. Tijdens een uitwijkactie schampte de man de auto voor hem. Vervolgens schoot hij door over een verhoogde stoep en kwam uiteindelijk via de berm boven een sloot tot stilstand. Ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse waarna de bestuurder na een controle ter plaatse voor nader onderzoek meegenomen is naar het ziekenhuis. Berger Collewijn heeft met een takel de auto uiteindelijk boven de sloot weg gehaald en afgesleept. De bestuurder van het zwarte voertuig kon, na het invullen van een schadeformulier, zijn weg vervolgen.