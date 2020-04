10-04-2020, Facebook Politie Groningen

Slachtoffer duizenden euro’s kwijt door oplichtingspraktijk

Doetinchem - Het slachtoffer moet geld overmaken naar een zogenaamde ‘kluisrekening’ waar het geld volgens de oplichter veilig staat. Het geld wordt door onbekenden direct van de zogenaamde ‘kluisrekening’ afgehaald.

Wie is deze man in Groningen die geld pint van de rekening van iemand uit Doetinchem?

Het slachtoffer dacht met zijn eigen bank contact te hebben, maar zijn contactpersoon bleek een internetcrimineel.

Dit gebeurt op woensdag 22 januari, op twee verschillende locaties in de stad Groningen. Van één van de pinners is de identiteit bekend. Van de andere zijn we nog op zoek naar de identiteit.

