Regels worden goed nageleefd bij duitse grens

Bad Nieuweschans - Duitsers, blijft thuis! is de duidelijke boodschap, Diverse matrix borden zijn geplaatst.

In Winschoten is niets te doen en de bloemetjesmarkt in Groningen gaat ook niet door.Pasen vier je in je eigen tuin of op balkon. Als je eruit gaat neem 1,5 meter afstand.

Bij de grens was het om 11:00 uur erg rustig. We heeft de duitse politie grenscontroles. De regels worden goed nageleefd.