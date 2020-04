10-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Gevonden hennep was 143.000 euro waard

Groningen - De hennep die de politie donderdagmiddag aantrof in een woning in de Groningse wijk Paddepoel, had volgens wijkagent Jacob Kobus een straatwaarde van ongeveer 143.000 eur

Volgens de wijkagent betrof de vonst ongeveer vijftien kilo henneptoppen en kant-en-klare wiet. Bij een straatwaarde van 9,59 euro per gram zijn de aangetroffen drugs ongeveer 143.000 euro waard. Agenten kwamen de zaak op het spoor na onderzoek. Twee personen werden door de politiemensen aangehouden en zitten in hechtenis.