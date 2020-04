10-04-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Shovel volledig uitgebrand in Gasselternijveenschemond

Gasselternijveenschemond - Een shovel is vrijdagmiddag in Gasselterboerveenschemond volledig uitgebrand.

Het voertuig dat op het terrein van een boerenbedrijf stond vatte door onbekende oorzaak vlam. De brandweer van Gasselternijveen was snel ter plaatse, maar er was geen redden meer aan. Brandweer Gieten kwam met de waterdrager ter plaatse om ervoor te zorgen dat er voldoende bluswater aanwezig was.