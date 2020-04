10-04-2020, GGD Groningen bron

Eén nieuw sterfgeval en elf nieuwe coronabesmettingen in provincie Groningen

Groningen - Volgens de GGD Groningen is er sinds donderdagmiddag één persoon uit de provincie Groningen overleden aan het coronavirus.

Volgens de GGD Groningen is er sinds donderdagmiddag één persoon uit de provincie Groningen overleden aan het coronavirus. Ook meldt de dienst vrijdagmiddag elf nieuwe vastgestelde besmettingen.

Met het overlijden van de patiënt komt het totale aantal sterfgevallen in de provincie Groningen op zeven. Met de elf nieuwe besmettingen komt het totale aantal nu op 260.

Eerder op de dag meldde het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnames in de gemeente Groningen sinds vier dagen gelijk is gebleven. In de gehele provincie lijkt het aantal ziekenhuisopnames af te vlakken.

In heel Nederland zijn sinds donderdagmiddag 225 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Er zijn 115 personen als overleden gemeld, waarmee het totaal aantal doden nu op 2.511 komt.

Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Tot nu toe zijn er 23.097 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM, een stijging van 1.335.