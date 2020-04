10-04-2020, Martin Nuver & Jordi Haverdings & Tekstbron: OogTV

Brandstichting bij zendmast aan de Koningsweg; daders op de vlucht (Video)

Groningen - Onbekenden hebben vrijdagavond geprobeerd om een zendmast aan de Koningsweg in de stad met benzine in brand te steken. De politie is een groot onderzoek gestart. Dat meldt OogTV.nl

De melding van een incident kwam rond 21.00 uur binnen. Vrijwel direct werd er ook een Burgernetactie op touw gezet. “In verband met een verdachte situatie in de omgeving van de Koningsweg vragen wij u uit te kijken naar een blauwe Kia Picanto. Het betreft een nieuw model. Heeft u iets gezien bel dan 112.”





“Ik zie hem die jerrycan leeggooien”

Een ooggetuige laat aan OOG Tv weten dat er vrijdagavond al enige tijd een blauwe auto bij de zendmast geparkeerd stond. “Wij waren bezig met een dienst in een kerk tegenover de zendmast. We waren daar met maximaal dertig man, maar de hele avond reed er al regelmatig politie door de straat om te kijken of wij ons wel aan de voorschriften hielden. Op een gegeven moment ben ik naar buiten gelopen of ik wellicht ook iets uit moest leggen aan de politiemensen. En toen zag ik die auto in de bosjes staan. De motor draaide stationair. En ik zie vervolgens een man met een jerrycan naar de mast lopen. Hij gooit de jerrycan leeg en steekt het vervolgens in de brand.”



“Ik heb heel hard lopen schreeuwen” De ooggetuige rent vervolgens naar de mast. “Ik heb die man proberen tegen te houden maar hij was ontzettend snel weg. Omdat ik flink heb lopen schreeuwen alarmeerde dat ook medewerkers van een nabijgelegen bedrijf. Samen hebben we toen de brand onder controle gebracht met een brandblusser. Ondertussen had ik al de hulpdiensten gebeld die vervolgens ook heel snel ter plaatse waren.” Volgens de ooggetuige ging het om benzine wat in brand was gestoken.



Groot onderzoek "Er staan hier verschillende politiewagens en ook de Forensische Opsporing is aanwezig. Je kunt gerust stellen dat ze met een groot onderzoek zijn gestart.” Het onderzoek duurde tot rond 22.30 uur. De dader is vooralsnog nog voortvluchtig. Mensen die iets gezien hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of bij spoed het alarmnummer 112.



Activisme tegen 5G

De afgelopen week is er in het land vaker brand gesticht bij zendmasten. Afgelopen weekend was een mast in Liessel in Brabant het doelwit. Daarna volgden pogingen in Beesd en Rotterdam. Donderdagavond was het raak in Nuennen. Bij de brandstichting in Nuennen was de schade groot. Volgens het Eindhovens Dagblad is er brandbaar materiaal in brand gestoken waarna het vuur zich een weg omhoog heeft gezocht. Bij deze vier incidenten is het vermoeden dat het gaat om activisme tegen 5G. Het is onbekend of hier in Groningen ook sprake van is. Hier wordt onderzoek naar gedaan.



NCTV: “Zorgelijke ontwikkeling”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft vrijdag laten weten bezorgd te zijn over de brandstichtingen en sabotageacties bij zendmasten. De NCTV noemt het een zorgelijke ontwikkeling en houdt de situatie erg goed in de gaten en heeft nauw contact met politie en telefoonproviders. Ook de telefoniebedrijven maken zich zorgen. “De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is vanwege de coronacrisis nu van essentieel belang. De verbindingen zijn hard nodig voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen maar ook voor mensen die het alarmnummer willen bellen”, laat een woordvoerder weten.





Complotten rond coronavirus

Ook in het buitenland zijn brandstichtingen gemeld. In Groot-Brittannië hebben vandalen op meerdere plekken toegeslagen. Daar circuleren allerlei complottheorieën. Zo zou het coronavirus verband houden met de komst van 5G. Ook zijn tegenstanders bang dat de sterkere straling zorgt voor meer gezondheidsproblemen.

