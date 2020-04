10-04-2020, Martin Nuver & Jordi Haverdings

Ambuhelikopter brengt opnieuw coronapatiënt naar Martini Ziekenhuis

Groningen - Een traumahelikopter heeft vrijdagavond opnieuw een coronapatiënt overgebracht naar het Martini Ziekenhuis. Zegt Oogtv

De helikopter, de Lifeliner 5, is op dat moment al een tijdje onderweg. Rond 17.45 uur begon de klus waarbij de helikopterbemanning gevraagd werd om naar het Haga Ziekenhuis in ‘s-Gravenhage te gaan. Een coronapatiënt moest overgebracht worden waarbij de patiënt in het Martini Ziekenhuis verder behandeld gaat worden.

Lifeliner 5

Uiteindelijk landt de helikopter om 20.22 uur. Artsen in beschermende kleding vervoeren de coronapatiënt vervolgens naar het ziekenhuis. “De traumahelikopter zal hier nog wel een tijdje staan”, zegt Nuver. “De helikopter moet eerst helemaal ontsmet worden. Dat geldt ook voor alle apparatuur die gebruikt is.” De Lifeliner 5 wordt sinds kort gebruikt voor coronavervoer. Hiervoor was het de reserve Wadden-helikopter die gestationeerd stond in Lelystad en ingezet kon worden voor patiëntenvervoer van de Waddeneilanden naar het vasteland.

Patiëntenvervoer

Het patiëntenvervoer is noodzakelijk zodat de situatie in ziekenhuizen werkbaar blijft. Drie weken geleden luidden ziekenhuizen in het zuiden de noodklok toen ze de toestroom van nieuwe patiënten niet aan konden. Daarop werden tientallen patiënten verplaatst. Hiervoor werden behalve traumahelikopters ook de ambulancebus, ambulances en de MICU ingezet.