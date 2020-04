11-04-2020, RIVM Twitter bron

Dodental coronavirus stijgt met 132 naar 2643

Landelijk - Vandaag zijn er 189 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 132 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn er 24.413 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De nieuwe meldingen komen uit alle 12 provincies, maar met 411 (31%) kwamen de meeste nieuwe meldingen uit de provincie Zuid-Holland. Sinds enkele dagen kunnen ook zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis getest worden als zij klachten hebben. Het eerste effect daarvan lijkt zichtbaar in de meldingen, omdat 550 (42%) van de nieuwe meldingen zorgmedewerkers betreft. De cijfers van de ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden. Zie ook COVID-19 in grafieken | Internationale kaart COVID-19