11-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie neemt brandstichting hoog op (Video)

Groningen - Een ernstige situatie. Zo omschrijft de politie Groningen de brandstichting vrijdagavond bij een zendmast aan de Koningsweg. Zegt Oogtv.nl

De politie is direct een onderzoek gestart. “Dat onderzoek is vrijdagavond begonnen”, zegt woordvoerder Paul Heidanus van de politie Noord-Nederland. “We hebben gesproken met een getuige maar hebben ook zelf constateringen gedaan.” De woordvoerder laat weten dat er ook gekeken wordt naar het landelijke geheel. De afgelopen week is er bij meerdere zendmasten in het land brand gesticht. “We hebben contact gezocht met andere politieregio’s en leggen bij dit contact informatie naast elkaar om te kijken of er ook dwarsverbanden gelegd kunnen worden.”

Brand bij twee zendmasten in Brabant

Behalve in Groningen woedden er in de nacht van vrijdag op zaterdag ook branden bij twee telefoonmasten in het Brabantse Oudenbosch. Rond half drie was het raak aan de Bosschendijk en rond kwart over drie aan de Pagnevaart, meldt Omroep Brabant.

Beide keren werd de brandweer ingezet. Bij de brand aan de Pagnevaart moest een hoogwerker ingezet worden omdat de brand tot in de top van de mast woedde. Eerder in de week was het al raak bij zendmasten in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuennen. Bij de brand in Nuennen ontstond veel schade.