11-04-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Kat heeft spijt van boomklimmen in Oude Pekela

Oude Pekela - Aan de Veemstede in Oude Pekela durfde zaterdagmiddag om 14:15 uur een kat niet meer uit een boom. Hij was de boom ingeklommen maar had achteraf spijt van zijn daad.

De brandweer moest eraan te pas komen om de kat weer naar beneden te halen. Na ruim een half uur was de klus geklaard.