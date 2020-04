11-04-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Coniferenhaag in brand door BBQ, buurtbewoners schieten te hulp

Scheemda - Op de Eexterweg in Scheemda is zaterdag aan het eind van de middag een coniferenhaag in de brand gevlogen.

De brandweer van Winschoten werd omstreeks 17:55 uur gealarmeerd voor de buitenbrand en rukten met spoed uit. Buurtbewoners schoten met tuinslangen te hulp en hebben voorkomen dat de brand zich verder zou uitbreiden.



Brandweerlieden hebben de coniferenhaag afgeblust. Een BBQ heeft vermoedelijk de coniferenhaag laten branden.