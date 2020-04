11-04-2020, politie, bron

Politie lost schot na achtervolging door Groningen (Video)

Groningen - Zaterdagavond heeft rond 21.00 uur een achtervolging plaatsgevonden in Groningen. Bij de aanhouding(en) op het Van Brakelplein heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Dat meldt Paul Heidanus.

De bestuurder van de achtervolgde auto ging er met drie inzittenden na een controle op de Paterswoldseweg vandoor. Hij negeerde daarbij een stopteken.

Op het Van Brakelplein werd de auto uiteindelijk door de politie klemgereden. Ter plekke werd de eerste verdachte aangehouden. De drie andere mannen gingen er rennend vandoor. Alle drie konden in de omgeving korte tijd later worden opgespoord. Het viertal is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.

Tijdens de achtervolging werden diverse goederen vanuit de auto weggegooid. Deze spullen zijn in beslag genomen. Op het Van Brakelplein is de politie nog bezig met het onderzoek.

Er is ten tijde van de aanhouding door een politieagent één waarschuwingsschot gelost. De auto van de verdachten is voor nader onderzoek afgesleept. Ze wachten nog op een hond, die gespecialiseerd is in het vinden van de huls.

Tv Noord

Dvhn

Telegraaf

Sbs