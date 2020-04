11-04-2020, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

Buitenbrand snel onder controle

Nieuwe Pekela - Aan de Ommelanderweg te Nieuwe Pekela brak zaterdagmiddag brand uit in een stuk bosgebied. Fietsers die over de Oud Alteveer reden zagen de brand aan de overkant van het water en alarmeerden de brandweer.

Korps Oet Naie Pekel was snel ter plaatse om de vlammen te doven. Er werd nog een tijdje nageblust om er voor te zorgen dat niet op een later tijdstip het vuur weer kon oplaaien.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Nadat de klus was geklaard kon men terugkeren naar de kazerne.