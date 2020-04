12-04-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Wie herkent deze Gazelle fiets?

Hoogezand - Gisteren, zaterdag 11 april, kregen politieagenten van de eenheid 'Ommelanden Midden' een melding dat er een fiets gestolen zou worden bij het station Hoogezand-Sappemeer.

Door een oplettende getuige is de fiets door politieagenten in de omgeving teruggevonden en aan het politiebureau in Hoogezand gestald. Wie herkent zijn of haar fiets? Als dit uw fiets is of u weet wie de eigenaar van de desbetreffende fiets is, neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.