12-04-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Peuter ernstig gewond na val van balkon

Groningen - Een peuter is zondagavond van een balkon gevallen bij een portiekflat in de Reviusstraat in de wijk de Wijert.

Meerdere politie eenheden en meerdere ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan het gewonde slachtoffertje. Het kind viel vanaf de tweede verdieping naar beneden.



Het slachtoffertje is met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Het is onbekend hoe het kind precies naar beneden is gevallen.