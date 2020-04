12-04-2020, 112Groningen.nl

Brandweer blust 'illegaal' paasvuur in Winschoten

Winschoten - Brandweer Winschoten moest vanavond in actie komen bij een 'illegaal' paasvuur aan de St. Vitusstraat in Winschoten.

Omstreeks tien over zeven kwam de melding van de buitenbrand binnen bij de Meldkamer, waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Brandweerlieden hebben het paasvuur afgeblust en hadden de vlammen snel gedoofd.