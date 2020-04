12-04-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brand in bergingruimtes van flatgebouw, één persoon gewond

Winschoten - Bij een woningbrand aan de Scheldestraat in Winschoten is zondagavond een persoon gewond geraakt.

De brandweer ontving rond de klok van acht uur een melding van een woningbrand bij een flatgebouw. Bij aankomst gingen politieagenten op onderzoek uit en troffen in de onderste laag van het flatgebouw rookontwikkeling aan.



Toen brandweerlieden verder op verkenning gingen bleek het te gaan om een brand in één van de bergingruimtes van de flat. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.





Een ambulance kwam met spoed ter plekke omdat één persoon rook had ingeademd bij de brand. Deze persoon werd door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken.