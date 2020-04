12-04-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Bestelbus botst frontaal tegen boom

Borgercompagnie - Zondagavond rond 18.00 uur werd er een ongeval gemeld op de Borgercompagnie in Borgercompagnie. Hier was op de weg, die tussen de Woortmanslaan en de K.A. weg loopt, een bestelbus tegen een boom gebotst.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleken de inzittenden de plaats van het ongeval te hebben verlaten. Enige tijd later meldde één van de inzittenden zich bij de politie. Ook werd toen duidelijk waar de tweede inzittende was, deze bleek ergens in de Raadhuisstraat in Wildervank te zijn.





De hulpdiensten waaronder ook het mobiel medisch team met de traumahelikopter kwamen daar ter plaatse om de gewonde persoon te behandelen. De verkeers ongevallen analyse van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.