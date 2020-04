12-04-2020, Julian Spa 112Gr. & 112gr. & Youtube Meternieuws.nl

Auto botst tegen boom in Ter Apel (Video)

Ter Apel - Een bestuurder van een auto is zondagavond door nog onbekende reden tegen een boom gebotst. Het ongeval vond plaats op de Sellingerstraat.

Hulpverleners kwamen ter plaatse waar onder de brandweer. Deze was niet nodig omdat het slachtoffer al uit de auto was en de berger al aan het afslepen.

Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt .