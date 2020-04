13-04-2020, Jordi Haverdings/www.Infoleek.nl & Jelte Haumersen

Loos alarm na brandmelding bij `In de Klaver`Niebert

Niebert - De brandweer van Marum werd 1e Paasdag om 23:15 uur gealarmeerd voor brand bij wegrestaurant in de Klaver in Niebert. Mogelijk had iemand rook gezien en 112 gebeld.

Het restaurant werd rondom geïnspecteerd, maar men vond geen brand. Al snel keerde de brandweer terug. Het was loos alarm.