13-04-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Hulpdiensten redden persoon uit water bij Eendrachtskade

Groningen - De hulpdiensten werden vanmorgen omstreeks kwart voor zeven gealarmeerd voor een persoon te water aan de Eendrachtskade in de stad Groningen.

Door nog onbekende oorzaak raakte een persoon van de kade en viel in het water. Volgens een getuige waren er direct omstanders die het water in sprongen om de persoon boven water te houden.



Politie, brandweer, ambulances en zelfs een traumahelikopter werden opgeroepen voor het incident. De brandweer heeft de persoon uiteindelijk uit het water gehaald, waarna de persoon is opgevangen door het ambulance personeel en een trauma-arts.



Even later werd de te water geraakte persoon met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek hoe de persoon te water is geraakt, ook spreekt men met getuigen.