13-04-2020, Melarno Kraan & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Update: Brand in Winschoten alsnog uitslaand

Winschoten - De brandweer van Winschoten werd vanmorgen gealarmeerd voor een woningbrand aan het St. Vitusholt te Winschoten.

Ter plaatse bleek het te gaan om een vrijstaande woning waarvan de bovenverdieping vol met rook stond. Het ging om een meterkast die in de brand stond. Een tweede tankautospuit kwam ter plaatse om te zorgen voor voldoende water.



Om veilig te kunnen werken kwam netbeheerder Enexis ter plaatse om het stroom en gas af te sluiten. Door het stroom en het gas af te sluiten konden brandweerlieden de brand volledig blussen.



Even voor tien uur meldde de brandweer dat de brand zich uitbreidde en dat ook het dak in brand stond. Terwijl Enexis bezig was met het afsluiten van het gas is de brandweer gestart met het blussen.



De brandweer kon helaas niet voorkomen dat de woning deels verloren is gegaan en heeft daarom ingezet op het beschermen van omliggende panden.



Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.