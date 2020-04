13-04-2020, G. Twickler & Marc Dol - 112Groningen.nl

Schaftkeet volledig uitgebrand in Stadskanaal

Stadskanaal - Een schaftkeet is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand aan de Prins Hendriklaan in Stadskanaal.

De vrijwillige brandweerlieden werden om 00:40 uur opgepiept voor de forse brand. De brand was snel onder controle, maar helaas was de keet al volledig uitgebrand. De schade aan de schaftkeet is groot. De oorzaak van de brand is onbekend, dit zal op een later moment worden onderzocht.