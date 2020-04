13-04-2020, G. Twickler - 112Groningen.nl

Brand in aanbouw van woning

Nieuw-buinen - Het brandweerkorps van Stadskanaal is zondagnacht opgeroepen voor een woningbrand aan de Sportlaan in Nieuw-buinen.

Kort na de eerste melding werd er middelbrand gegeven waarop er een tweede bluswagen werd opgeroepen.

Ook de brandweer van Tweede Exlooërmond werd hierop gealarmeerd.



Volgens een omstander ging het om een aanbouw van de woning waar brand is ontstaan. Het is onbekend wat er precies in brand heeft gestaan in de aanbouw.