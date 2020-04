13-04-2020, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Vlammen uit schoorsteen door storing in CV-installatie

Appingedam - De brandweerkorpsen van Delfzijl en Appingedam moesten maandagavond omstreeks 21:15 uur uitrukken naar de Dijkstraat in Appingedam, dit in verband met een woningbrand.

Alerte omwonenden zagen rook en vuur uit een schoorsteen komen en belden het alarmnummer. Twee tankautospuiten en een hoogwerker werden opgeroepen om de mogelijke brand te bestrijden. Op het dak bij café 'op de hoek' zou mogelijk brand zijn. Met een hoogwerker gingen brandweerlieden op onderzoek uit op het dak.



Uiteindelijk bleek het te gaan om een storing in een CV- installatie. De brandweer kon na een korte controle in het pand weer terug naar de post.