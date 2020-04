14-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Man(23) neergestoken in Groningen

Groningen - De Taco Mesdagstraat in de Schildersbuurt is in de nacht van maandag op dinsdag afgesloten vanwege een politieonderzoek. De geruchten zijn dat er een steekpartij in de straat heeft plaatsgevonden. Zegt Oogtv