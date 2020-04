14-04-2020, Redactie

Huiselijk geweld in Muntendam, 1 gewonde

Muntendam - In een woning aan de Ds. J. Hekhuisstraat in Muntendam is 2e paasdag om 22:30 uur een gewonde gevallen bij een steekincident.

Een ruzie in de relationele sfeer ging er aan vooraf. Eén persoon iwerd ter plaatse aangehouden. Nader info ontbreekt verder.