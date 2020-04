14-04-2020, ingezonden mededeling

Reguleringen 2021 omtrent casino´s

Groningen - Mag je graag een gokje wagen? Dan kan dit bijvoorbeeld in een fysieke casino. Ook wordt online gokken steeds populairder. Gelukkig duurt het niet lang meer voordat je ook Nederlandse aanbieders legaal kansspelen mogen aanbieden op het internet.

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Kansspelwet namelijk in werking. Dankzij deze wet wordt het mogelijk om legaal online roulette, blackjack, poker of andere casinospellen te spelen bij een Nederlandse aanbieder.



Gokbedrijven krijgen vergunningen



Momenteel zijn er al heel wat goksites waarop Nederlanders actief zijn. Deze bedrijven zijn gevestigd in het buitenland waar online gokken wel legaal is. Hier komt vanaf aankomend jaar dus verandering in. Nederlandse gokbedrijven kunnen namelijk een vergunning bemachtigen om online kansspelen aan te bieden aan Nederlandse consumenten.





Wie die vergunningen gaat verstrekken? De Kansspelautoriteit. De verwachting is dat veel bedrijven een vergunning willen bemachtigen. Lang niet ieder gokbedrijf krijgt er echter eentje. Nee, want wie online kansspelen aan wil bieden in Nederland moet namelijk aan strenge voorwaarden voldoen. Zo mag er voor 20.00 uur bijvoorbeeld geen gokreclame op televisie komen en mogen goksites beperkt bonussen en ander promotiemateriaal inzetten. Ook moet het gedrag van gokkers in de gaten worden gehouden, zodat zij eventueel tegen zichzelf in bescherming genomen kunnen worden.





Online gokken in 2021

Wil je vanaf volgend jaar roulette spelen bij een online casino? Kijk dan wel goed of het gaat om een Nederlandse aanbieder. Door te spelen op een goksite met een vergunning hoef je namelijk niet bang te zijn voor problemen. Bij een buitenlandse aanbieder kunnen er wel problemen ontstaan.

Zo kun je bijvoorbeeld opgelicht worden. En hier zit je natuurlijk niet op te wachten. De bedrijven in Nederland krijgen alleen een vergunning van de Kansspel Autoriteit als zij aan bepaalde eisen voldoen en dit wordt ook continu gecontroleerd. Hierdoor is het veilig om gebruik te maken van de sites van deze aanbieders.