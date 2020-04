14-04-2020, Patrick Wind 112Gr.

112Kort: Kop/staart botsing J.C. Kapteynlaan

Groningen - Op de J.C. Kapteynlaan in de stad is dinsdagmiddag rond 14:30 uur een kop/staart aanrijding ontstaan tussen twee voertuigen. De oorzaak is niet bekend.

Niemand raakte gewond. De politie maakte een rapportage op van de aanrijding. Poort sleepte beide voertuigen af