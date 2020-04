14-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Onderzoek naar brandstichtingen nog in volle gang

Groningen - De politie heeft nog geen verdachten opgepakt voor de brandstichting op een 4G zendmast afgelopen vrijdag aan de Koningsweg.

Een woordvoerder zegt dat het onderzoek nog in volle gang is. Rond negen uur in de avond werd de brand aangestoken. De dader werd betrapt door een getuige die die niet alleen de politie belde, maar ook diverse foto’s maakte van de auto en het kenteken.

Ook elders in het land werden zendmasten in brand gezet. Het vermoeden bestaat dat dit gebeurt door mensen die denken dat het coronavirus door het 5G netwerk verspreid wordt. Deskundigen zeggen dat dit niet kan. Bovendien wordt er in Nederland nog niet uitgezonden op 5G. De frequenties die 5G gebruikt moeten zelfs nog geveild worden.

Vanavond is er aandacht voor de brandstichting in het televisiepropgramma Opsporing Verzocht.