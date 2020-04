14-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Noordbaan zuidelijke ringweg vannacht dicht door werkzaamheden

Groningen - Op verschillende plekken vinden in de nacht van dinsdag op woensdag werkzaamheden plaats bij de zuidelijke ringweg.

De zuidelijke ringweg is daardoor gestremd in de richting van Drachten, vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Hereweg.



De werkzaamheden zijn verscheiden van aard. Asfalt wordt opgeruwd, er wordt bodemonderzoek gedaan en er wordt een voeg van de ring hersteld.



Naast de noordelijke rijbaan van Ring-Zuid is ook aan de westzijde van de N7 een rijbaan afgesloten. De afrit naar Ring-West is afgesloten. Ook is de N7 dicht voor verkeer vanuit Hoogkerk. Het verkeer wordt omgeleid via West en het Vrijheidsplein. De Hereweg is, ter hoogte van het viaduct onder Ring-Zuid, afgesloten voor autoverkeer richting Haren. De afrit naar Helpman van de ring is dicht.



De werkzaamheden vinden plaats tussen 22.00 en 06.00 uur. De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken in de directe omgeving.