14-04-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Autoband en stuk plastic zorgen voor oponthoud van scheepvaart Oostersluis

Groningen - De Oostersluis in de stad Groningen is dinsdagavond enige tijd gestremd geweest voor het scheepvaartverkeer in verband met voorwerpen tussen de sluisdeuren.

Omstreeks 20:30 uur ging een duiker van een gespecialiseerd bedrijf te water om de voorwerpen tussen de sluisdeuren weg te halen. Een autoband en een stuk plastic waren uiteindelijk de oorzaak waardoor de sluisdeuren niet meer dicht konden.



Enkele schepen moesten ongeveer anderhalf uur wachten voordat deze weer door de sluis konden.