14-04-2020, Marc Dol - 112Gr

Vogelspothuisje in brand

Stadskanaal - In het bos bij de Vloeivelden in Stadskanaal heeft dinsdagavond brand gewoed in een vogelspothuisje.

De brandweer had het vuur snel onder controle waardoor de brand beperkt bleef tot de binnenkant. Waardoor het vuur is ontstaan is niet bekend.