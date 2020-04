14-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie deelt videobeelden van brandstichting bij zendmast (Video)

Groningen - De politie heeft dinsdagavond beelden vrijgegeven van de brandstichting afgelopen vrijdagavond bij de zendmast aan de Koningsweg in Groningen.

De politie roept mensen op die meer informatie hebben zich te melden.

Op de beelden is te zien hoe een man met een jerrycan naar de zendmast loopt. Daar wordt de jerrycan leeggegooid waarna er korte tijd later vlammen te zien zijn. Daarna vlucht de dader in een gereedstaande auto. Het incident vond vrijdagavond rond 21.00 uur plaats. Een ooggetuige zag het gebeuren. Direct nadat er brand ontstond rende hij luid schreeuwend naar de mast toe. Hij kon niet voorkomen dat de dader ontkwam, maar het geschreeuw alarmeerde wel werknemers van een nabijgelegen bedrijf. Samen hebben ze met een brandblusser de vlammen kunnen bedwingen waardoor er vrijwel geen schade ontstond.

De politie hoopt met het vrijgeven van de beelden dat het informatie oplevert. Volgens de politie arriveerde de man vrijdagavond rond 20.45 uur op de Koningsweg in een blauw-zwarte Toyota Aygo uit 2014. Het kenteken van de auto eindigt op ’49’. De blanke man is ongeveer 1.90 meter lang en is tussen de 25 en dertig jaar oud. “Herkent u deze man, of heeft u waardevolle informatie, neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of bij spoed 112.” In de tweet wordt ook opgeroepen om verdachte situaties bij zendmasten per direct te melden.

De brand in Groningen is niet de enige brand bij een zendmast. Volgens de politie hebben er de afgelopen elf dagen dertien branden plaatsgevonden.