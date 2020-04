15-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijdster gewond na botsing met automobilist

Groningen - Een scooterrijdster is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval met een automobilist.

Het ongeval gebeurde omstreeks half één in de middag op het Eemskanaal in Groningen. De scooterrijdster kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met de automobilist. De vrouw werd door ambulance personeel gestabiliseerd en werd even later met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier. Beide voertuigen raakten door het ongeval fors beschadigd.