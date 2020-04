15-04-2020, 112Groningen.nl & Openbaar Ministerie

Man (62) uit Nietap door misdrijf om het leven gekomen, twee verdachten zitten vast

Groningen - De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft vandaag de bewaring bevolen voor de duur van 14 dagen van een 47-jarige man uit Groningen en een 39-jarige man uit het Drentse Nietap.

De vastzittende mannen worden ervan verdacht een 62-jarige inwoner van Nietap te hebben mishandeld op donderdagochtend 9 april. Het slachtoffer overleed dinsdag 14 april in het ziekenhuis. De politie ging die donderdagochtend af op een melding dat een man gewond zou liggen in een woning in Nietap. De man werd daar aangetroffen en overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.

De verdachten konden vrij snel worden aangehouden na het aantreffen van de gewonde man. De woning is op sporen doorzocht door de recherche. Op het lichaam van het slachtoffer wordt sectie verricht voor het vaststellen van de doodsoorzaak. Het onderzoek is nog in volle gang.