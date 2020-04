15-04-2020, Martin Nuver 112Gr.

Te zwaar beladen aanhanger geschaard

Groningen - Door nog onbekende oorzaak is woensdagavond een auto met een aanhanger geschaard op de N7 ter hoogte van afslag Driebond.

In de aanhanger zaten ongeveer 40 tegels á 20 kilo per stuk. Volgens een motoragent was de aanhanger veel te zwaar beladen. Dit was dan ook de oorzaak van het ongeval.





Bij het ongeval raakte niemand gewond. Rijkswaterstaat had twee rijstroken tijdelijk afgesloten in verband met de berging van het voertuig. Bergingsbedrijf Poort heeft de aanhanger en de beschadigde auto afgesleept.

Dvhn