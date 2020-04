15-04-2020, Koen Grootoonk 112Gr. & Niels Holterman & Youtube Meternieuws.nl

Paard uit moeras gehaald bij Bunne (Video)

Bunne - Woensdagavond om 19:51 is de brandweer van Vries gealarmeerd voor een dier te water. Eenmaal ter plaatse bleek dit een paard te zijn dat was weggezakt in moerasgrond.

Omdat de bemanning van de TS het dier niet kon bevrijden, is het hulpverleningsvoertuig van Brandweer Groningen gealarmeerd samen met de personeelsvoertuigen van Vries en Marum. Uiteindelijk hebben ze met slangen en wat touw het dier via rijplaten uit het moeras kunnen trekken. Het dier heeft het overleefd en de dierenarts was optimistisch over de toestand van het dier nadat het gered was.