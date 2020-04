16-04-2020, ingezonden mededeling

Niets lijkt onmogelijk met 3D printen

Groningen - Hoewel het ambachtelijk werken aan een opmars bezig is, blijft het produceren van bepaalde objecten of onderdelen ervan, vooral machine- en computerwerk. Dat is niet voor niets.

Er bestaan ingewikkelde constructies die met een mensenhand nauwelijks te maken zijn, en als het al zou kunnen heel veel productietijd kosten. Een techniek die ervoor zorgt dat deze moeilijke vormen of constructies wel en in een korte tijd gemaakt kunnen worden, is 3D printen.

Halverwege de jaren tachtig werd het 3D printen ontwikkeld. Hierop volgden, met name in de industrie, ook varianten zoals SLS printen, waarbij met behulp van een laser een 3D model wordt opgebouwd. Tot op de dag van vandaag wordt juist die techniek ingezet voor producten die bestaan uit ingewikkelde modellen.

Selective Laser Sintering voor ingewikkelde objecten

SLS staat voor selective laser sintering. Met selective laser sintering kun je een object in 3D printen door het sinteren van poeder. Met sinteren vormt zich door hitte een solide massa van materiaal, zonder dat het smelt. Het wordt laag op laag opgebouwd met de hulp van een laserstraal.

De laser smelt als het ware het poeder aan elkaar. Er is geen structuur nodig om de omgeving van het product te ondersteunen, want die bestaat uit ongesinterd poeder. Deze manier van rapid prototyping (snel vervaardigen) kan met een groot aantal materialen zoals staal, titaan, nylon en zand. Na het selective laser sintering proces wordt het product gestraald of geslepen en is het klaar.

Ieder bedrijf kan op deze manier zeer ingewikkelde objecten laten creëren via bedrijven als 3D Hubs. Eenvoudigweg door online de opdracht te geven om met deze techniek een product te laten maken.

Lasertechniek biedt mogelijkheden

Die lasertechniek is een zeer krachtige techniek waarbij met een elektromagnetische stralingsbron een lichtstraal wordt uitgezonden. Dat gebeurt met een zo kleine lichtcirkel dat de straal een enorme power heeft.

Het laat zich raden dat de lasertechniek zich ook voor andere doeleinden aandient in de industrie. Het laseren gaat met zoveel kracht gepaard dat er mee gesneden kan worden. Niet alleen door zachte materialen als plastic, maar ook door metalen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor plaatbewerking met als voordeel dat er nauwelijks materiaalverlies is. Het is bovendien goedkoper dan frezen. De lasertechniek wordt ook ingezet om materiaal te buigen, wat gebeurt met stempels.

Ook dit snijden en buigen van plaatmateriaal kan via een online opdracht ingezet worden. Via 3D Hubs worden de gegevens online doorgegeven en vervolgens met een druk op de knop geactiveerd. 3D Hubs werkt met zo’n 250 partners samen, zowel nationaal als internationaal. Het juiste bedrijf voert de opdracht uit. Vaak is binnen een paar dagen het product klaar voor verzending.

